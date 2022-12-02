شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.