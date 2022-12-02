شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى ورسم قلب.. جامعة حلوان تنظم قافلة تمريضية توعوية فى كفر العلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تمريضية توعوية فى كفر العلو بمشاركة كلية التمريض ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد، وبمشاركة طلاب كلية التمريض وكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أهمية القوافل التى تهتم بالصحة والتوعية ولاسيما فى المناطق المحيطة بالجامعة، مشيرا إلى بالدور الهام والحيوى الذى تقوم به جامعة حلوان متمثلة فى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مشاركة جامعة حلوان من خلال كلياتها المختلفة، للمشاركة فى رفع الوعى والتعاون مع الاجهزة التنفيذية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويأتى ذلك فى إطار خطة الجامعة الاستراتيجية التى تستهدف الاهتمام بخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

كما قال الدكتور وليد السروجى أهمية اكتشاف الأمراض المزمنة والتوعية بالتغذية السليمة، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

وأكدت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض على أهمية دور الوعى الصحى للمواطنين وتلبية احتياجاتهم لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة، مبينة أن القافلة جاءت لتلبية احتياجات المواطنين ولاسيما الكشف عن أمراض السكر والضغط والقلب.

كما أشارت ا.د زينب حسين وكيل كلية التمريض، أن القافلة هدفت بالتوعية من خلال مشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض والهيئة المعاونة والطلاب.

وفى ذات السياق، أوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد أن المركز لديه خطة للقوافل التمريضية والطبية والتثقيفية فى إطار التعاون مع الكليات والتنسيق مع المناطق المستهدفة وفقاً لخطة الجامعة وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

وشارك المركز بقياس عائد استفادة المواطنين لتحديد مؤشرات نجاح العمل، وشارك طلاب التدريب فى الخدمة الاجتماعية بتوزيع الاستمارات ومساعدة المواطنين مع فريق عمل كلية التمريض.

جدير بالذكر، أن القافلة بدأت بمجموعة ندوات تثقيفية توعوية عن أمراض نوبة القلب وأمراض ضغط الدم والتغذية السليمة، وتم عمل فحص طبى شامل لجميع المشاركين لجميع المواطنين المشاركين فى القافلة الطبية، حيث إنه تم قياس ضغط الدم لجميع المواطنين وعمل رسم قلب لجميع الحالات، وأخذ التاريخ المرضى من جميع الحالات وذلك لتقديم مجموعة من الإرشادات التوعية الصحية.

وتم مشاركة وحدة التوعية بكلية التمريض برئاسة الدكتورة جيهان مصطفى ومشاركة ود. رشا السيد، ود. أحمد على حافظ، ود. حسام ود. ماجد وطلاب أسرة أصدقاء البيئة بالكلية.