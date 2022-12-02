شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالاتحاد الأفريقى: مصر لاعب رئيسى فى عمليات السلام بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع البعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي في الصومال ATMIS والاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين، دورة تدريبية لبناء قدرات أكثر من 21 صحفيا صوماليا في مجال بناء السلام وجمع وتحليل البيانات الخاصة بالنزاعات، وذلك في الفترة من 28-30 نوفمبر 2022.

تهدف الدورة إلى تنمية مهارات المجتمع المدني لتغطية النزاعات بدقة وحيادية ومسئولية، من خلال التعرف على طبيعة النزاع ومصادره ومراحله وأطرافه واللاعبين المؤثرين في ديناميكياته وسبل توظيف الأدوات المتاحة لتحليله وتسويته وذلك في إطار الإسهام في جهود بناء السلام المستدام، كما تتضمن الدورة تعريف المشاركين بالتحديات الأساسية المتعلقة بالتغطية الصحفية وكيفية التغلب عليها في ظل بيئة تموج بالتحديات التي يفرضها خطر الإرهاب.

بدوره، أكد مدير الإعلام في البعثة الانتقالية للاتحاد الافريقي ATMISالعقيد محمد سراط أن مصر لاعب رئيسي ولها الريادة وحاضرة في عمليات السلام لتحقيق الأمن بالصومال، مشيرا إلى تقدير الدولة الصومالية لجهود مصر الداعمة لكل الخطوات التي تتخذها دولة الصومال لتحقيق السلم والاستقرار.

أشاد العقيد محمد سراط في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين كونه منصة تحاول الوصول لاستجابات شاملة لكل التحديات التي تواجه القارة الافريقية ومنها الصومال، موضحا أن المنتدى يعمل على بلورة تلك الاستجابات بما يتسق مع طبيعة التحديات المتشابكة ومنها تغير المناخ وبناء السلام ، بالإضافة لكافة التحديات التي تواجه القارة الافريقية والتي تحتاج لحلول شاملة داخل القارة.

وأكد أن منتدى أسوان يعد امتداد لدور مصر الريادي الداعم للسلم والاستقرار في افريقيا والداعم الصومال بشكل خاص، مؤكدا أن الدورة التدريبية التي شارك بها في القاهرة ركزت على عدد من الموضوعات أبرزها التدريب، الوساطة، وسبل التعامل مع الجماعات المسلحة وأخلاقيات العمل الصحفى، سمات الصحافة الجيدة والغير جيدة، كيفية التعامل مع الجماعات المسلحة غير النظامية، والتغطية الصحفية المراعية للنوع، وهي كلها موضوعات هامة للغاية.