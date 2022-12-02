شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تفعل إجراءات الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، خطابا لمديري عموم الإدارات التعليمية، ينص علي تفعيل الكتاب الدوري رقم 47 بتاريخ 15/11/2022، بشأن الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، والذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، وذلك في إطار حرص الوزارة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة على صحة وسلامة العاملين والطلاب في جميع المدارس ودواوين الإدارات التعليمية وديوان عام المديرية، وبالإشارة إلى التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الصحة والسكان، لذا يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الأمراض المعدية.

وأكدت منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية، أنه قد تم تحميل دليل وزارة الصحة والسكان بشأن الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، وتم إرسال دليل الإجراءات الاحترازية والتعامل مع الأمراض المعدية، والكتاب الدوري 47، علي الإيميل الرسمي للإدارات التعليمية الـ33 التابعة للقاهرة.

وتم التأكيد علي مديري العموم تعميم الدليل علي جميع المدارس ودواوين الإدارات التعليمية، ومتابعة مديري الخدمات التربوية بالإدارات التعليمية، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الوارده بالدليل وتطبيق الكتاب الدوري 47.

وأشارت "منيرة أسامة"، إلى أنه يوجد أيضا على الموقع الإلكترونى الرسمي للوزارة كما جاء في خطاب مدير المديرية للإدارات التعليمية، وأنه يتم التنبيه باتخاذ اللازم نحو تعميم الدليل المشار إليه على جميع المدارس والإدارات التعليمية التابعة للقاهرة وتطبيق ما ورد به من إجراءاتها وقائية بكل دقة، هذا وعلى جميع الإدارات تنفيذ ما ورد بهذا بالدليل والكتاب الدوري 47.