شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: مصر تحتل المركز الرابع عربيا والـ26 عالميا فى السياحة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في افتتاح مؤتمر نقابة أطباء القاهرة عن السياحة العلاجية تحت عنوان " الطب والسياحة في أرض الكنانة "، إن مصر تمتلك من مقومات السياحة العلاجية أكثر بكثير من تصنيفها على خريطة السياحة العلاجية العالمية، فمصر تحتل المركز الرابع عربياً و26 عالمياً.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن مكونات السياحة العلاجية هي الأطباء والمستشفيات والخدمات السياحية وتكلفة العلاج، ومصر تمتلك أطباء ذات مهارة عالية ومستشفيات متميزة وكنوز سياحية وأثرية إضافة إلى طقس مصر المعتدل طوال العام وينقصها توحيد تكلفة العلاج في الخدمات الطبية المقدمة إلى متلقي خدمة السياحة العلاجية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أنه لا بد من لجنة تقود تطوير السياحة العلاجية ضمن خطة يتم التنسيق فيها مع جميع الجهات المعنية، وأشار إلى أنه قريباً سيصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً على ضرورة شراكة نقابة الأطباء والتنسيق معها، وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن التناول الإعلامي للقضايا الطبية بشكل غير مهني وتناول حالات فردية وتضخيمها يضر بشكل بالغ بالسياحة العلاجية.