شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تضبط 1960 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1960) قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط (1) قضية حجب "أرز أبيض"، بمضبوطات بلغت (9,800 طن أرز أبيض "عينى")، بمضبوطات بلغت (4,675 طن أرز أبيض "عينى") ، (75) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (705,991 طن أرز شعير "عينى") .

كما تم ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الاستراتيجية، بمضبوطات بلغت (5,950 طن "مكرونة - سكر – مسلى – خل" – 550 كيلو جرام دقيق أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (529) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت ( 5 طن مواد بناء "حديد" - 16,700 طن دقيق أبيض "عينى" – 25,584 طن "مكرونة – زيت طعام – سكر – ملح – خل – مسلى - أعلاف – أسمدة " – 2400 عبوة خل طعام – 3992 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (901) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى"- 205 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 241 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 435 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (7,300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,950 طن دقيق بلدى مدعم "عينى").

و ضبط (27) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (8,740 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 34583 لتر مواد بترولية – 4028 أسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (787,240 طن "مستندى – عينى") أبرزها (7,300 طن دقيق بلدى "مستندى" - 1,950 طن دقيق بلدى "عينى"– 8,740 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" ، 17,250 طن دقيق أبيض "عينى" - 14,475 طن أرز أبيض "عينى"، 705,991 طن أرز شعير "عينى" ، 31,534 طن " مكرونة – زيت طعام – سكر – ملح – خل – مسلى - أعلاف – أسمدة " ، 2400 عبوة خل طعام ، 34583 لتر مواد بترولية – 4028 أسطوانة بوتاجاز ، 3992 عبوة سجائر – 5 طن مواد بناء "حديد" ) كان أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (8,552 طن " سكر حر – زيت طعام - مسلى") - 2,800 طن دقيق أبيض " عينى") بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (2,5 طن أرز أبيض "عينى" – 2,1 طن ملح طعام - مكرونة" ") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها ( 5 طن مكرونة – 2400 عبوة خل طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مستودع لإسطوانات البوتاجاز - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (3678 لإسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم) قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (75) قضية بمضبوطات بلغت (705,991 طن "أرز شعير"، وضبط (3,67 طن "لحوم مجمدة – أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (1,2 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (26) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (4412 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع) .