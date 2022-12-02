شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية بحوزة راكب قادم من الكويت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة، اشتبه محمود أحمد عبد المطلب مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظراً لقصر مدة السفر وتردد الراكب، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد محمد محمد عبد الرحمن مأمور الفحص بالاشعه تحت اشراف محمد موافي رئيس قسم الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثله داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على عمرو عبد العزيز العميري مدير إدارة الحركة و المشرف علي العمل بصالة الخط الاخضر، قرر تكليف أحمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 524 زجاجة زيت للشيش الإلكترونية.

قرر د. أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 158 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.