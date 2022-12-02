افتتاح مؤتمر السياحة العلاجية بنقابة أطباء القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، فعاليات مؤتمر السياحة العلاجية الذي تنظمه نقابة أطباء القاهرة تحت عنوان "الطب والسياحة في أرض الكنانة"، بحضورالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وسفراء السنغال وليبيا واليمن والكويت والسعودية إضافة إلى ممثلي وزارة السياحة وشركة مصر للطيران ومنظمة الصحة العالمية ومحافظ الوادي الجديد ونقباء الأطباء البشريين والأسنان.

وقالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ورئيس المؤتمر، أن نقابة الأطباء تدرك مدى أهمية السياحة العلاجية في إبراز المكانة الطبية لمصر في العالم إلى جانب المكانة التاريخية، وأن مصر تمتلك أمهر الأطباء في تخصصات مختلفة قادرة على جذب المرضى من دول العالم للعلاج بمصر، وأضافت د. شيرين غالب أن السياحة العلاجية أصبحت أهم موارد الدخل من العملات الأجنبية لكثير من الدول، وأكدت نقيب أطباء القاهرة أن المؤتمر سيشهد حضور عديد من المسؤولين في الجهات المعنية بالصحة والسياحة وممثلين للسفارات العربية والافريقية و الغربية.

من ناحيته قال د.حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس شرف مؤتمر "الطب والسياحة في أرض الكنانة"، أن د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار رحبا برعاية المؤتمر وأكدا على حرصهما للتنسيق مع نقابة الأطباء لوضع مصر في المكان اللائق بها على خريطة السياحة العلاجية في العالم.



جانب من فعاليات المؤتمر