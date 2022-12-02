شكرا لقرائتكم خبر عن أنت النجم.. جامعة حلوان تعلن بدء أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق أضخم وأكبر فعاليات لاكتشاف المواهب بالجامعة، وتقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية.

وأوضحت جامعة حلوان مجالات الفن فى المسابقة وهى:

الفنون التشكيلية* الرسم، التصوير الزيتي، الاشغال الفنية، الجرافيك، النحت.

- الموسيقى والغناء، الغناء الفردي شرقي - غربي، العزف الفردي على الآلات، التأليف الموسيقي، التلحين.

- التمثيلي المسرح، التمثيل المسرحي الفردي، الاستاند اب كوميدي، البانتومايم.

- المجالات الثقافية، الشعر (فصحى-عامي-غنائي)، الرواية، القصة القصيرة، التأليف المسرحي، كتابة المقال، الدوري الثقافي، الانشاد الديني، المراسل الصحفي، صحف الحائط والخط العربي.

وتقام الفعاليات لاكتشاف الموهوبين فى المجالين الفنى والثقافى (الفنون التشكيلية - الموسيقى - المسرح - المجالات الثقافية) لاكتشاف نجوم الجامعة فى كل مجال، وتكون المسابقة تحت شعار "انتظروا النجوم".

ودعت جامعة حلوان الطلاب بسرعة الاشتراك حيث يتم طباعة الاستمارة الورقية وتسجيل البيانات مع رفع صورة الاستمارة الورقية المختومة عند التسجيل وتسليمها عند التسابق.