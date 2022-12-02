شكرا لقرائتكم خبر عن عمال السياحة العرب: "المنصورة الجديدة".. فكر قائد وتخطيط مستدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فاروق المهيرى رئيس المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة المنصورة الجديدة يمثل رافدا هاما لقطاع السياحة الاقتصادية بمصر، لاسيما أن تصميمها جاء وفقا لمعطيات ومتطلبات استراتيجية تحمل فى طياتها مجموعة من المسارات التى تضع الدولة المصرية ضمن الدول ذات المقصد الجاذب للسياحة الخضراء .

أضاف أن التصميمات التى قامت عليها المدينة تمت من خلال فكر تخطيطى وتنفيذى مصرى، ليؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ناجح تماما فى استنهاض قزى الإبداع والابتكار لدى يالمصريين.. مضيفا أن المدينة من أهم شرايين التنمية في ساحل مصر وهى امتداد لمدينة المنصورة التاريخية، كما أنها من مدن الجيل الرابع الحديثة، وواحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة لاستكمال المسيرة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح الرئيس التنفيذى للاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة، أن حرص مصر بكافة مؤسساتها على تحقيق نهضة تنموية قومية شاملة من خلال توسيع دائرة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية المتنوعة " الاجتماعية والاستثمارية ' وهو ما يتفق مع رؤية الرئيس السيسي، لاحراز تقدم في مسيرة التنمية والعمران على كل الأصعدة، بما يسهم رفع مستوى معيشة المواطنينن كحق من حقوق الانسان.