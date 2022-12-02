شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة "مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة" بجامعة القاهرة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة بعنوان "مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 6 ديسمبر الجارى، بقاعة المؤتمرات بالكلية .

تأتى الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، وبإشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوي مدير مركز بحوث ودراسات المرأة.

يتحدث في ندوة الدكتورة منى الحديدي عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة والأستاذ بجامعة القاهرة، والمستشار علاء الشيمي وكيل قطاع المرأة والطفل وحقوق الإنسان بوزارة العدل، والفنان المهندس محمد ثروت، والدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي بوزارة الثقافة.

وتنتهج الندوة أسلوبا جديدا في إدارتها، من خلال إنصات ضيوف الندوة المتحدثين لنقاشات الطلبة أولا، ورؤيتهم المطروحة إزاء القضايا الاجتماعية التي تهم فئة الشباب في المقام الأول، ثم التعقيب عليها لاحقا، في بادرة تهدف إلى أولوية الإنصات إلى منظور الشباب أولا والتعرف على رؤيتهم إزاء كل ما يهمهم .

تناقش الندوة كل ما يتعلق بالعنف وأشكاله وكيفية مناهضته، والتعريف بالحملة العالمية الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وما حققته المرأة المصرية والعربية والعالمية، منذ بداية هذه الحملة وحتى الآن، إضافة إلى استعراض جهود الدولة في الحد من هذه الظاهرة من خلال مؤسساتها الحكومية والمجتمع المدني، ودور الإعلام والدراما والقوة الناعمة بشكل عام في مناهضة العنف ضد المرأة المصرية.



كلية الإعلام