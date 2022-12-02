شكرا لقرائتكم خبر عن "فراغ تشريعى" لعقاب المرأة التى تجمع بين أكثر من زوج.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له تحت عنوان: "تعدد الأزواج" غير مُجرم فى مصر.. صدمة.. "فراغ تشريعى" لعقاب المرأة التى تجمع بين أكثر من زوج.. تكييف الواقعة يكون بتطبيق نصوص "الزنا".. وينتج عن التكييف "الخطأ" براءة الزوجة.

ويُلقى موقع "برلمانى" عبر تقريره الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتعلق بعقاب المرأة التى تجمع بين أكثر من زوج فى القانون المصرى، وذلك فى الوقت الذى بدأت فيه تظهر على الساحة القانونية مشكلات من هذا النوع وهى مدى تجريم المشرع فى مصر لسلوك المرأة التى تجمع بين أكثر من زوج فى ذات الوقت، وهل هذا الفعل مجرم فى حد ذاته؟.

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