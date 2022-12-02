شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدد من المناطق بأوسيم وكرداسة اليوم وأطفيح غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوهت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن مناطق أوسيم، سقيل، برطس، صيدا والقيراطيين ، الكوم الأحمر، الزيدية ، شنباري ،ناهيا ، كرداسة ، صفط اللبن، زاوية نابت ، بالإضافة إلي ضعف المياه في قري شمال الجيزة " بهرمس ، المناشي ، الجلاتمة، ذات الكوم " لمدة 12 ساعة وذلك إعتباراً من الساعة الخامسة مساءا اليوم الجمعة الموافق 2 / 12 / 2022 حتي الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣ وذلك لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بربط خط محطة مياه اوسيم قطر 1000 مم الجديد بخط المياه القائم قطر ٩٠٠مم وذلك للبدء في أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين .

تشير محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع عن قري صول ، نزلة ترجم ، الخرمان ، البرمبل ، الكريمات ، مسجد موسي ، عرب بني صالح " بمركز ومدينة أطفيح وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق ٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ حتي الساعة الرابعة صباح يوم الاحد الموافق 2022/12/4 وذلك للقيام بربط الخط الرئيسي قطر 355 مم بولي ايثيلين المغذى لقرى " صول ، وعرب بني صالح ، رافع قرية مسجد موسي " علي الخط صلب قطر ٨٠٠ مم .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.

كما كلف المحافظ رؤساء مراكز ومدن أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر وأطفيح بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعه إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة وإزالة أي معوقات .

وتشير محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن ۱۲٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.