شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه تحذيرا للسائقين على الطرق بسبب الشبورة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظهور الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة، وذلك وفق خريطة التنبؤات الجوية وتوقعات هيئة الأرصاد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر على الطرق خاصة السائقين على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق السريعة، وضرورة اتباع تعليمات المرور .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.