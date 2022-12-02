شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل.. القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة بالإسكندرية والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل للشباب من الجنسين للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر، برواتب تبدأ من 2500 جنيه، لمختلف التخصصات.

”الخليج 365” يوضح فى التقرير التالى أبرز الوظائف المتاحة بمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر..

1- فرص عمل بشركة بلاستيك بالإسكندرية

الوظائف المطلوبة:

- عمال مخازن (دبلوم/ إعدادية – ذكور – السن 23 – 4- سنة – خبرة سنتين).

- عمال حقن ماكينة بلاستيك (دبلوم/إعدادية – ذكور – السن 23 – 40سنة – خبرة سنتين).

- عمال تعبئة وتغليف (دبلوم/إعدادية – إناث – السن 20 – 40 سنة – خبرة سنتين).

المزايا: تأمينات اجتماعية وتأمين صحي.

2- فرص عمل بفندق بالبحر الأحمر

الوظائف المطلوبة:

- موظف إيرادات (مؤهل عالي – من 25 – 32 سنة – ذكور – خبرة سنة فأكثر).

- فني معالجة (متوسط وما فوق – سباكة – من 22 – 30 سنة – ذكور – خبرة سنة فأكثر).

- مراقب جودة (مؤهل عالي – أغذية ورقابة جودة – من 25 – 35 سنة – ذكور – خبرة سنة فأكثر – إنجليزية).

3- فرص عمل بفندق بالبحر الأحمر

الوظائف المطلوبة:

- كهربائي تيار خفيف (مؤهل متوسط – 25 سنة – ذكور – لغة عربية وإنجليزية).

4- فرص عمل بفندق بالبحر الأحمر

الوظائف المطلوبة:

- مشرف غرف (مؤهل متوسط – من 25 – 30 سنة – ذكور – خبرة 10 سنوات – إنجليزية).

- موظف نظافة الغرف (مؤهل متوسط – من 20 – 25 سنة – ذكور – خبرة 5 سنوات – إنجليزية).

5- فرص عمل بفندق بالبحر الأحمر

الوظائل المطلوبة:

- طباخ أول السخن (دبلوم – من 25 – 30سنة ذكور – خبرة 5 سنوات).

- رئيس قسم السخن (دبلوم – من 25 – 4- سنة – ذكور – خبرة 5 سنوات).

- 2 مساعد رئيس قسم السخن (دبلوم – من 25 – 30 سنة – ذكور – خبرة 5 سنوات).

- رئيس قسم كافتيريا العاملين (دبلوم – من 25 – 30 سنة – ذكور – خبرة 5 سنوات).

- صراف مطاعم وبارات لمارينا حماطة (بكالوريوس تجارة – من 20 – 25 سنة – ذكور – خبرة 2 سنوات.

وعلى كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى مديريات القوى العاملة بمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر.