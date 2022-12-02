شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتفع صاحب المعاش بالتأمين الصحى؟.. اعرف موقف التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سؤالا من أحد المواطنين نصه: هل ينتفع صاحب المعاش بالتأمين الصحى؟

وجاء رد الهيئة كالتالى:" ينتفع صاحب المعاش بخدمات التأمين الصحى إذا أبدى الرغبة بالانتفاع بتأمين المرض في تاريخ تقديم طلب الصرف مقابل خصم 1% من قيمة المعاش لصالح التأمين الصحي.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم ، حيث تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع الآتية طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، وعجز الابن أو الأخ عن الكسب.