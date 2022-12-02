شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 11 منطقة بالجيزة من 5 مساءً لـ5 صباح السبت بسبب الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق أوسيم، وسقيل، وبرطس، وصيدا والقيراطيين، والكوم الأحمر، والزيدية، وشنباري، وناهيا، وكرداسة، وصفط اللبن، وزاوية نابت، لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة 5 مساء غد الجمعة الموافق 2/12/2022 حتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 3/12/2022 .

وأرجعت المحافظة سبب القطع، إلى قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بربط خط محطة مياه أوسيم قطر 1000مم الجديد بخط المياه القائم قطر 900مم؛ وذلك للبدء في أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارت المحافظة، إلى أن انقطاع الخدمة، سيؤدي إلى ضعف المياه في قرى شمال الجيزة "بهرمس، المناشي، الجلاتمة، ذات الكوم".

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال

كما كلف المحافظ رؤساء مراكز ومدن أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة وإزالة أي معوقات .

وأشارت محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.