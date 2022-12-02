شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع الأحوال المدنية عدد من المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز سفر جديد"، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أهم المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر".

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.



- يجرى تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.



- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.



- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.



- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.



- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.