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تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر جديد

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القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع الأحوال المدنية عدد من المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز سفر جديد"، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أهم المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر".

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
 

- يجرى تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.


- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.
 

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.
 

- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.
 

- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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