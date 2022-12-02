شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 46 مسجدًا جديدًا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم 46 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا؛ وذلك بعد فرشها بالكامل، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 430 مسجدًا، منها 351 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 79 مسجدًا صيانة.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها في كل محافظة:
مديرية أوقاف القليوبية
1. سيدى ناصر – كوم أشفين - قليوب
2. الرفاعى – برقطا – كفر شكر
مديرية أوقاف أسيوط
3. الفتح – بنى مجد - منفلوط
4. الكداريك – البدارى
5. الإخلاص – القصير – القوصية
6. الطيبة – أم القصور - منفلوط
مديرية أوقاف الفيوم
7. عبد الله زيدان - سنورس
8. محمد مشرف - إطسا
9. الفتح – عزبة سليم رشدى – العدوة – مركز الفيوم
10. أحمد عيد – الغرق - إطسا
مديرية أوقاف الإسكندرية
11. الأنصار خلف مدارس مرايف مدخل كينج مريوط – العامرية ثان
مديرية أوقاف المنوفية
12. البحرى – إبشادى – الشهداء
مديرية أوقاف الدقهلية
13. الكبير – كفر الدوار – الشناوى - شربين
مديرية أوقاف كفر الشيخ
14. أم بدرية – قرية أم بدرية - بيلا
مديرية أوقاف بنى سويف
15. الطاهرة – قرية صفط الشرقية - الواسطى
16. العشيرة المحمدية – أبو صير الواسطى
مديرية أوقاف الشرقية
17. إبراهيم العوضى – الهداهدة – ميت العز - فاقوس
18. السلام – كفر محمد جاويش - الزقازيق
19. الشرقاوى – العلاقمة – ههيا
20. الرحمن – كفر بغدادى - بلبيس
مديرية أوقاف المنيا
21. الحسينى – أولاد نظيم – بنى حرام – دير مواس
22. التوحيد – بنى موسى – أبو قرقاص
23. الرضوان – عزبة عبد الله أبو شنيف – الروبى – منقطين - سمالوط
24. مبارك – دمشاو هاشم
25. محمد بن عبد الله – منشأة الدهب البحرية باشكاتب
مديرية أوقاف البحيرة
26. سليمان حلمى – حفص - دمنهور
27. مقبول حسن قمحة - الدلنجات
28. نجع العجينى – البستان - الدلنجات
29. ظفيل البحرى - الدلنجات
30. عبد الغنى راضى – التوفيقية – ايتاى البارود
31. سرحان بالجزيرة – أبو حمص
32. يوسف شعلة – كفر الدوار
33. أبو بكر الصديق - قرية 6 – ادكو
34. صلاح العبد- قرية صلاح العبد – وادى النطرون
35. صبرى عامر – عزبة عبد الغنى راضى – التوفيقية – ايتاى البارود
36. الحمدية الشرقى – البرنوجى - دمنهور
37. بلال بن رباح – جناكليس – أبو المطامير
38. العش - قرية العش - رشيد
39. الصاوى – كوم البركة – كفر الدوار
40. يوسف العسكرى – مركز ايتاى البارود
41. عزبة يونان طلمبات برسيق – أبو حمص
42. الشريف - حفص - دمنهور
43. عزبة ماضى – النخلة البحرية - أبو حمص
44. أبو حبور – البوطة - حوش عيسى
45. البراوى – الحماد - مركز رشيد
46. حسن خير الله – عزبة العرب - مركز المحمودية