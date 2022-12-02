شكرا لقرائتكم خبر عن "حق الزمالة والجوار" موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "حق الزمالة والجوار"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، ضمن مبادرة "حق الوطن"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ترجمة موضوع الخطبة اليوم "حق الزمالة والجوار"، إلى عدة لغات أجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وفى سياق متصل تطلق وزارة الأوقاف، الأحد المقبل، ولمدة شهر كامل مبادرة جديدة تحت عنوان "مفاتح الخير" من خلال 5 قوافل و150 ندوة، وتهدف المبادرة إلى بث روح الأمل والتفاؤل فى نفوس الناس جميعًا، وتقوية روح التراحم والتكافل والتسامح واحترام الآخر، وبيان مفاتيح الفرج من الذكر والدعاء والصلاة والسلام على خير الأنام، فضلاً عن الجد والاجتهاد فى العمل .

وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستنشر لاحقًا تفاصيل وأماكن إقامة القوافل والندوات التى سيقوم بها نخبة من خيرة العلماء والأئمة والواعظات