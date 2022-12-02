شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 7 مناطق بأطفيح فى الجيزة لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن مناطق "صول، نزلة ترجم، الخرمان، البرمبل، الكريمات، مسجد موسى، عرب بنى صالح" لمدة 6 ساعات، اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم السبت الموافق 3 / 12 / 2022 حتى الساعة 4 صباح يوم الأحد الموافق 4/ 12/ 2022.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى ربط الخط الرئيسى قطر 355 مم بولى إيثيلين المغذى لقرى "صول، وعرب بنى صالح، رافع قرية مسجد موسى" على الخط صلب قطر 800 مم، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لقرى مركز ومدينة أطفيح وتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.

كما كلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الأعمال وإزالة أى معوقات.

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.