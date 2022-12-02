شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر.. 5 خطوات لغلق المياه وتعليق الفواتير مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوقيف المياه، وتعليق إصدار الفواتير لدواعى السفر أو خلافه أكثر من 6 أشهر، وذلك على النحو الآتى:
المستندات المطلوبة
1- بطاقة الرقم القومى للعميل أو المنتفع
2- آخر فاتورة مصدرة للعميل
3- طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير
4- التليفون الأرضى والمحمول للعميل .
5- الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.
الإجراءات
1- قيام العميل باستيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير
2- قيام العميل بسداد تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق
3- سداد كل المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلى عن فترة الغلق.
4- قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.
5- إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.