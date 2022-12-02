شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر.. 5 خطوات لغلق المياه وتعليق الفواتير مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوقيف المياه، وتعليق إصدار الفواتير لدواعى السفر أو خلافه أكثر من 6 أشهر، وذلك على النحو الآتى:





المستندات المطلوبة

1- بطاقة الرقم القومى للعميل أو المنتفع

2- آخر فاتورة مصدرة للعميل

3- طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير

4- التليفون الأرضى والمحمول للعميل .

5- الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.





الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير

2- قيام العميل بسداد تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق

3- سداد كل المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلى عن فترة الغلق.

4- قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.

5- إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.