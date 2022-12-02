أخبار مصر

لو مسافر.. 5 خطوات لغلق المياه وتعليق الفواتير مؤقتا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر.. 5 خطوات لغلق المياه وتعليق الفواتير مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوقيف المياه، وتعليق إصدار الفواتير لدواعى السفر أو خلافه أكثر من 6 أشهر، وذلك على النحو الآتى:


 

المستندات المطلوبة

1- بطاقة الرقم القومى للعميل أو المنتفع

2- آخر فاتورة مصدرة للعميل

3- طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير

4- التليفون الأرضى والمحمول للعميل .

5- الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.


 

الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير

2- قيام العميل بسداد تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق

3- سداد كل المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلى عن فترة الغلق.

4- قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.

5- إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا