شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية اختيار من متعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية عقد امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع، موضحة أنها ستكون جميعها اختيار من متعدد، ولن يكون في أي مادة سؤال مقالي واحد.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة 2022 – 2023.

وأكد الدكتور رضا حجازى حرصه على هذه اللقاءات، التى تساهم فى توضيح الرؤى، مؤكدًا دور الإعلام الهام والداعم لتطوير العملية التعليمية فى مصر.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على إطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه على الطلاب الاجتهاد والمذاكرة الجيدة استعدادًا للامتحانات، وموضحًا أنه سيتم إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسي، كما سيتم إتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية بهدف مساعدة الطلاب على اتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزه حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.

وقال الوزير إن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام 2022 – 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحًا أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

وأشار إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.