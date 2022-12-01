- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365”: الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تناول عدد ”الخليج 365” الورقى الصادر صباح الجمعة، عددٍ من الملفات والتغطيات الهامة، على رأسها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، إحدى المدن الذكية من الجيل الرابع، وإليكم أهم العناوين:
◄ جهدنا مخلص وأمين.. الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة.. ويؤكد: المواطن المصرى بطل قصتنا القومية على مدار التاريخ◄ الرئيس للمصريين: «ما حدش هيقدر يعمل أكتر من اللى احنا بنعمله».. المشروعات التنموية تسد احتياجات 5 ملايين أسرة.. ولو قللنا الأعمال هيعيشوا إزاى؟!.. خطة الدولة للتنمية تقوم على توطين الصناعة وجذب الاستثمارات المباشرة.. ونسعى لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي ◄ «مش هنقدر نغنى البلد دى غير بالأفكار والعمل».. لو ماعملتش شبكة طرق وكبارى هاظلم الجيل ده والقادم.. ومشروع مدينة المنصورة الجديدة تم التخطيط له منذ عام 2010 ..وتنفيذ المدن العمرانية يتم وفق تصور شامل وتضم محطات تحلية مياه كلفتنا الكثير◄ الرئيس يسلم عقود وحدات إسكان اجتماعى لعدد من مواطنى الدقهلية ◄ أكرم القصاص يكتب: مدينة المنصورة الجديدة نموذج لمدن الجيل الرابع فى قلب الدلتا