شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365”: الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد ”الخليج 365” الورقى الصادر صباح الجمعة، عددٍ من الملفات والتغطيات الهامة، على رأسها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، إحدى المدن الذكية من الجيل الرابع، وإليكم أهم العناوين: