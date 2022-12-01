شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوقع على كرة أحد مواهب برنامج كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي نادي شربين الرياضي وتابع فعاليات المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم كابيتانو مصر الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ووقع الرئيس السيسى على كورة لأحد مواهب برنامج كابيتانو مصر اسمه يوسف، معقبا: "هتلعب بيها ولا هتشيلها" ليرد الناشئ قائلا: "هشيلها".

وكتب الرئيس السيسى على الكرة :" بسم الله الرحمن الرحيم، ابنى يوسف كل سنة وانت طيب يا يوسف" ، ونصح الرئيس السيسى يوسف بالمواظبة على الرياضية والاهتمام باللياقة النهائية".

ويذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة ، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.