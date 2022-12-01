شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: مدينة المنصورة الجديدة تعكس جهود الدولة التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن افتتاح مدينة المنصور الجديدة يمثل إنجازًا جديدًا سطرته الدولة المصرية على طريق الجمهورية الجديدة، كما تعكس الوجه الحضارى لمستقبل مصرنا، رغم ما يعانيه العالم من تحديات فرضتها الصراعات العالمية ما أدى إلى تباطؤ اقتصادات العالم أجمع.

وقال البدوى، إن مدينة المنصورة الجديدة، والتى تعد أول مدينة ذكية في مصر، وتأتي ضمن خطة الدولة لإنشاء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، سوف يكون لها دور كبير فى احتواء وامتصاص الزيادة السكانية المطردة التي تشهدها الدولة، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يعكس الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة السياسية لتوسيع الامتداد العمرانية المخطط، ووضع حد للامتداد العشوائي الذي شوه الوجه الحضاري لمعظم المدن المصرية.

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن المدن العصرية الجديدة، تحقق ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تنص على توفير المسكن اللائق، باعتباره أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على صون وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد مجدي البدوي أن ما تقوم به مصر أبهر العالم، فأصبحنا الآن نمتلك أول مدينة خضراء ممثلة في شرم الشيخ، والتي أدهشت العالم كله خلال قمة المناخ cop27، والآن لدينا مدينة المنصورة الجديدة، أول مدينة ذكية في مصر، والتي تعد امتداد لسلسة من مدن الجيل الرابع ومنها مدينة العلمين الجديدة، ولازالت جهود الدولة مستمرة للنهوض بالقطاع العمراني المخطط.

وأشاد نائب رئيس اتحاد عمال مصر بتصريحات الرئيس السيسي على هامش افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، والتي أكد خلالها ضرورة مواصلة العمل للنهوض ببلدنا مصر، والعمل على رفع مواردنا من أجل ان تغطي وتزيد على حجم النمو السكاني الذي نعيشه.

وأكد أهمية تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة المحلية، والذي يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة توفير فرص عمل والنزول بمعدلات البطالة، مشيدًا بمبادرة "ابدأ" التي أطلقتها الدولة المصرية من أجل توطين الصناعة المصرية.