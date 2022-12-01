وزير التعليم العالى يشارك فى فعاليات منتدى الاستثمار بالتعليم العالى بلندن

القاهرة - سامية سيد - غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم الخميس متوجهًا إلى العاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة فى فعاليات منتدى الاستثمار فى التعليم العالى لتشجيع التعليم عبر الحدود بين مصر وبريطانيا، والذى ينظمه المكتب الثقافى المصرى بلندن بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والمقرر عقده يومى 1، 2 ديسمبر الجارى، بحضور اندرو باوى وزير التجارة الخارجية البريطانى، والسفير شريف كامل سفير مصر بالمملكة المتحدة، ود. أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ود.مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية، ود. رشا كمال الملحق الثقافى بالمكتب الثقافى المصرى بلندن، وذلك بمقر المكتب الثقافى المصرى بلندن.

ومن المقرر أن يشارك الوزير فى عدد من الجلسات التى تتناول عدة موضوعات هامة حول الاستثمار فى التعليم العالى، وتدور الجلسة الأولى حول (اقتصاديات الاستثمار فى مجال التعليم العالى فى مصر والمملكة المتحدة)، وتتضمن عدة موضوعات منها: قضايا الاستثمار فى التعليم العالى، والوضع الراهن لحجم الاستثمار فى التعليم العالى فى مصر، ودور الجامعات الدولية بالمملكة المتحدة (UUKI) والمجلس البريطانى فى تعزيز فرص الاستثمار فى مجال التعليم العالى فى مصر، وفتح شراكات التعليم عبر الحدود مع ضمان تحقيق جودة العملية التعليمية، وذلك بحضور ومشاركة السيد/ دوجلاس بلاكستوك رئيس الرابطة الأوروبية لضمان جودة التعليم العالى (ENQA)، والسيدة/إليزابث وايت مديرة المجلس الثقافى البريطانى بمصر، ومارك كروس مستشار التعليم الدولى ومساعد مدير السياسات والمشاركة العالمية بالجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة (UUKI)، وفيكى ستوت الرئيس التنفيذى لهيئة ضمان جودة التعليم العالى (QAA).

وخلال فعاليات المنتدى، يشارك الدكتور عاشور فى فعاليات الجلسة الثانية، والتى تدور حول (تطوير فرص للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى للتعليم عبر الحدود)، وتتناول عدة موضوعات، منها: دراسة احتياجات السوق لمؤسسات التعليم العالى المصرية والبريطانية، والعمل على تحقيقها، وتأثير التحول الرقمى على الاستثمار فى التعليم العالى، والاستثمار فى التعليم العالى وعلاقته بوظائف المستقبل، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتيسير التبادل الطلابى، وتطوير آليات تدويل التعليم العالى على المستوى المؤسسى، ودراسة سبل توفير التمويل والدعم اللازم، وكذلك إيجاد فرص لتبادل الخبرات والبحث فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة كل من: د. أميمة حاتم مستشار فرع جامعة هيرفوتشاير بمصر، ود. محمود خبير فى مجال الاستثمار فى التعليم العالى فى مصر ( التعليم عبر الحدود )، وكذلك إلكسيس براون مدير التعليم الدولى بالمجلس الثقافى البريطانى بالمملكة المتحدة، وإدواردو راموس مدير الخدمات الدولية والمهنية بهيئة ضمان جودة التعليم العالى (QAA)، وبيرس وول رئيس خدمات العلاقات الدولية والاستثمار فى التعليم العالى بهيئة ضمان جودة التعليم العالى (QAA).

وتتناول الجلسة الختامية عرض لبعض النماذج الناجحة فى مجال الاستثمار فى التعليم عبر الحدود فى مصر والمملكة المتحدة، وذلك بمشاركة البروفيسور/ كوينتين ماكيلار رئيس جامعة هيرتفوردشاير، ود. حسن عبد الله رئيس جامعة ايست لندن، ود.محمود عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر (EUE)، ود. رشا كمال الملحق الثقافى بالمكتب الثقافى المصرى بلندن.

ومن المقرر أن يعقد د. أيمن عاشور عدة لقاءات مع عدد من كبار المسئولين المشاركين فى فعاليات المنتدى، وكذلك وفود الجامعات البريطانية المشاركة فى المنتدى، وذلك للتباحث حول آليات تعزيز التعليم عبر الحدود بين مصر وبريطانيا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

جدير بالذكر أن يشارك فى المنتدى ممثلين عن 36 جامعة بريطانية بالإضافة إلى ممثلين عن قسم التعليم والتجارة الخارجية والمجلس الثقافى البريطانى بالمملكة المتحدة وهيئة ضمان الجودة والاعتماد للجامعات البريطانية والأوروبية والمجلس الدولى للجامعات البريطانية.