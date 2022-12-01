مدير الطرق بالجيزة: تطوير شامل لعدد من شوارع الأحياء لتيسير حركة المواطنين

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة طفرة غير مسبوقة فى قطاع الطرق والكبارى، استهدفت تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق والكبارى الحالية، وإنشاء أخرى جديدة، وإعادة هيكلة شبكة الطرق الداخلية الحالية للوصول إلى طرق مؤهلة للربط مع المحاور المستحدثة والمطورة، واستيعاب حركة النقل المتزايدة، وخفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى هذا الإطار، قالت المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الجيزة، أن المحافظة استهدفت خلال العام المالى الجارى إحداث نقلة نوعية بقطاع الطرق فى مختلف الأحياء والمراكز والمدن، بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة؛ لتحقيق السيولة المرورية بقطاعات ومناطق عديدة بالجيزة تعانى من اختناقات مرورية وكثافة سكانية، وتيسير حركة المواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة.

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية كان ضمن أولويات خطة تطوير شبكة الطرق فى الجيزة، موضحة أن المديرية انتهت من تطوير عدد كبير من الطرق والشوارع منها، استكمال تقوية وإعادة رصف الطريق من متحف ميت رهينة مرورا بمركز الشباب وحتى مركز الشرطة بمركز ومدينة البدرشين بطول 2.5كم ومتوسط عرض 15م، وذلك بتكلفة بلغت 13.541 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال أعمال رفع كفاءة محور 26 يوليو، بتكلفة 19.973 مليون جنيه.

وتابعت أن أعمال التطوير، شملت تقوية وإعادة رصف شارع ترعة السواحل بدءا من شارع الغاز حتى السنترال بالوراق بطول 1.6كم ومتوسط عرض 19م بنطاق حى الوراق، بتكلفة بلغت 10.158 مليون جنيه، مضيفة أن المديرية نجحت فى الانتهاء من تطوير وإعادة رصف شارع عثمان محرم بدءا من شارع الهرم حتى مكتب صحة الكنيسة بطول 3كم ومتوسط عرض 21م، بتكلفة 25 مليون جنيه، ورفع كفاءة وإعادة رصف بعض القطاعات المعيبة بشارع ترسا بحى الطالبية، بتكلفة بلغت 3.012820 مليون جنيه بحى الطالبية.

وقالت أن من أهم مشروعات الطرق التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمحافظة، تطوير وتجميل محيط ميدان الرماية والمنطقة الأثرية والمنصورية مع حدائق الأهرام القديمة، بتكلفة بلغت 8.185 مليون جنيه، ورصف امتداد طريق سقارة السياحى بالبدرشين بطول 600م وعرض 14م، بتكلفة بلغت 7.4 مليون جنيه، فضلا عن تقوية وإعادة رصف طريق غيضان بدءا من الزيدية حتى طريق المريوطية بطول 3كم ومتوسط عرض 12م بنطاق مركز ومدينة أوسيم، بتكلفة 13.7 مليون جنيه.

وأضافت أن حى الدقى، شهد تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف شارع التحرير بدءا من شارع السودان حتى ميدان الجلاء بطول 3.2كم ومتوسط عرض 32م، وذلك بتكلفة 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف بعض المتفرعات من شارع مراد والنيل السياحى، بتكلفة 16 مليون جنيه، مضيفة أن يد التطوير وصلت أحياء بولاق الدكرور والعجوزة، وذلك بتقوية وإعادة رصف طريق المعتمدية بأرض اللواء بدءا من أسفل الدائرى حتى طريق ترعة الزمر مارا بشارع ترعة المجنونة بطول 1.8كم ومتوسط عرض 21م، بتكلفة 12.5 مليون جنيه.