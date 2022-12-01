شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء البيطريين: قادرون على تحقيق حلم الرئيس بتنمية الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف سليم، فى بيان: "نحن كأطباء بيطريين مخلصون لوطنهم، ننتهز الفرصة للتعبير عن رغبتنا فى المساهمة في ملف تنمية الثروة الحيوانية، حيث لدينا القدرة على تنفيذ حلم الرئيس بزيادة الإنتاجية، وتغيير السلالات قليلة الإنتاجية بأخرى كثيفة الإنتاجية، من خلال النقابة وأعضائها من العلماء والباحثين والمهنيين ذوى الخبرة الحقلية فى مجالات الثروة الحيوانية".
كما أكد نقيب الأطباء البيطريين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بشكل كبير بإنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة فى جميع أنحاء الجمهورية التى تستهدف حياة المواطن البسيط بشكل مباشر، وتستوعب أي زيادات سكانية، وتتيح فرص عمل، موضحا أن ما تم مدينة المنصورة الجديدة تُعد أحد مدن الجيل الرابع الحديثة، وواحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة لاستكمال المسيرة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي يتبناها الرئيس لتحقيق نهضة تنموية قومية شاملة فى كل ربوع الجمهورية.