نقيب الأطباء البيطريين: قادرون على تحقيق حلم الرئيس بتنمية الثروة الحيوانية

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القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، مجهودات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية ربوع مصر، ووضع تنمية الثروة الحيوانية ضمن أولوياته والحرص على الحديث عنها بكل لقاءاته، معربا عن فخره بدعوة مؤسسة الرئاسة للنقيب العام لحضور احتفالية افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، ضمن 4 نقابات مهنية فقط، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بملف الثروة الحيوانية، وكذلك زيادة الجهد الذى يقوم به الأطباء البيطريين فى التحسين الوراثى من خلال التلقيح الاصطناعي بسلالات أكثر إنتاجية.

وأضاف سليم، فى بيان: "نحن كأطباء بيطريين مخلصون لوطنهم، ننتهز الفرصة للتعبير عن رغبتنا فى المساهمة في ملف تنمية الثروة الحيوانية، حيث لدينا القدرة على تنفيذ حلم الرئيس بزيادة الإنتاجية، وتغيير السلالات قليلة الإنتاجية بأخرى كثيفة الإنتاجية، من خلال النقابة وأعضائها من العلماء والباحثين والمهنيين ذوى الخبرة الحقلية فى مجالات الثروة الحيوانية".

كما أكد نقيب الأطباء البيطريين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بشكل كبير بإنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة فى جميع أنحاء الجمهورية التى تستهدف حياة المواطن البسيط بشكل مباشر، وتستوعب أي زيادات سكانية، وتتيح فرص عمل، موضحا أن ما تم مدينة المنصورة الجديدة تُعد أحد مدن الجيل الرابع الحديثة، وواحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة لاستكمال المسيرة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي يتبناها الرئيس لتحقيق نهضة تنموية قومية شاملة فى كل ربوع الجمهورية.