شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة تقرر زيادة مخصصات تطوير شبكات محافظة الشرقية إلى مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تعمل على رفع مستوى الخدمة وحل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين في جميع المحافظات التابعة للشركة ومن بينها محافظة الشرقية ، مؤكدا أنه يتم الآن اعمال توسعات و إحلال و تجديد بالشبكة الخاصة بالمحافظة.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات صحفية له، أنه تقرر زيادة المخصصات المالية لتطوير شبكات محافظة الشرقية من 450 مليون جنيه إلى مليار جنيه من أجل إعادة تأهيل كافة الشبكات بالمحافظة.

والتقى المهندس سامى أبو وردة اليوم مع ممثلي الهيئة البرلمانية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الشرقية بديوان عام شركة القناه لتوزيع الكهرباء في حضور كلا من النائب محمد سليم امين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية.

وأكد رئيس الشركة، أن هناك توجيهات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة تقديم خدمة مميزة للمواطنين، موضحًا أنه سيتم البدء فورا بتغذية القرى من مصدرين مختلفين وإنشاء خطوط وبشبكات موازنة وجديدة للسيطرة على انقطاع الكهرباء بالقري وخاصة فى فصل الشتاء، كما أنه جار دراسة إنشاء العديد من لوحات التوزيع بكل مدن وقرى الشرقية لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة المواطنين وتحسين الجهود.

وأشار إلى انه تم ارسال نموزج هندسة كهرباء شرم الشيخ لجميع رؤوساء القطاعات وروئساء القطاع ليتم البدء في التنفيذ من انشاء مراكز تحكم او مراكز خدمة عملاء او إعادة تأهيل كافة الشبكات لتكون مطابقة للمواصفات الفنية العالمية.