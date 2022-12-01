شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين بالإسماعيلية: نفخر بتخرج جيل من العلماء وليكونوا درعا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد المصري احتفالية كبري لتكريم أبناء المهندسين المتفوقين علميا في الشهادات العامة والخريجين من الكليات المختلفة، والمهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بالإضافة لتكريم المهندسين حديثي التخرج .

وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين واللواء مهندس ايهاب خضر وكيل النقابة العامة واللواء مهندس محمد ناصر امين صندوق النقابة العامة والمهندس احمد صبرى الامين العام المساعد والمهندس المعتز بالله بركات امين الصندوق المساعد، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس واللواء محمد انيس السكرتير العام للمحافظة نيابة عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والمهندس احمد عثمان عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية بالمحافظة ومجلس نقابة المهندسين بالإسماعيلية.

شهد الحفل تكريم 143 من المتفوقين فى الشهادات العامة والخرجين من الكليات المختلفة من ابناء المهندسين، وتكريم 105 من خريجى كليات الهندسة من ابناء الاسماعيلية و 12 مهندس ومهندسة من حملة الماجستير والدكتوراه.

وخلال كلمته حرص المهندس احمد المصرى على شكر الحضور واولياء امور الطلبة المكرمين على جهدهم فى تربيه ابنائهم للوصول للتفوق العلمى وتخريج جيل من العلماء والمهندسين ليكونوا درعا لمصرنا الحبيبة. مقدما الشكر لاعضاء هيئة مكتب النقابة العامة على حرصهم بالحضور لهذه الاحتفالية التى تقام كل عام لتكريم المتفوقين.كما وجه الشكر لاعضاء مجلس النقابة الفرعية بالاسماعيلية على جهدهم وتعاونهم للوصول بالنقابة لاعلى مستوى من تقديم الخدمات لأعضائها وتوفير كل وسائل الراحة والترفيه والاستفادة العلمية للمهندسين واسرهم، حيث تم عرض فيلم تسجيلى بانجازات مجلس النقابة من تطوير واعمال اللجان المختلفة خلال الفترة الماضية.

وبدوره قام اللواء مهندس إيهاب خضر وكيل النقابة العامة للمهندسين بتلاوة حلف اليمين وقام الخرجين الجدد بترديده.

هذا وقد قام المهندس أحمد المصرى بتكريم وإهداء درع النقابة لكل من المهندس طارق النبراوى ، واللواء مهندس ايهاب خضر، واللواء مهندس محمد ناصر، والمهندس احمد صبرى، والمهندس المعتز بالله بركات، والدكتور ناصر مندور ، واللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية واللواء محمد انيس، والدكتور مهندس ايهاب لطفى عميد كلية الهندسة جامعة قناة السويس والدكتور لواء مهندس تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للعلوم التطبيقية، والدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وا.د ايهاب لطفى عميد كلية الهندسة، والمهندس مبارك منصور بمناسبة ترقيته رئيسا لقطاع الاستثمار بشركه المقاولون العرب ، والدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، والمهندس سامى ابو وردة بمناسبة ترقيته رئيسا لشركه توزيع كهرباء القناة ووشرق الدلتا، و ا.د.تامر نبيل عضو مجلس نقابة الاسماعيلية بمناسبة تعيينه عميدا للكلية الصينية بجامعة قناة السويس.

وفى نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية للمكرمين من الطلبة والخرجين مع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين ومجلس النقابة الفرعية بالإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وقد عبر أولياء الأمور عن سعادتهم بما تقدمه النقابة بالإسماعيلية من خدمات لاعضائها. ومقدمين الشكر لمجلس النقابة على هذا الحفل الذى يعكس مدى حرص النقابة على تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين وحديثى التخرج ليكون أكبر دافع لهم لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد.