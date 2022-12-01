التعليم توجه بمتابعة تسجيل استمارة الصفين الأول والثانى استعدادا للامتحانات

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تسجيل استمارة الصفين الاول والثانى الثانوى 2022/2023، وقرب موعد عقد اختبارات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، مشددًا على المدارس الثانوية بضرورة متابعة انتهاء طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات، بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكترونى الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط وذلك فى موعد غايته الأحد 11 ديسمبر الجارى.

وأشارت وزارة التعليم، أنه فى حالة وجود أى أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا من خلال الإستمارة الإلكترونية للتلميذ، وطباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من خلال التطبيق الإلكترونى لاستمارة التلميذ، والتى تشمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهى ( اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعية - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل )، وذلك بعد مراجعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على تدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها، واستبقاء كافة التوقيعات اللازمة؛ على أن يتم تسليم التقارير إلى إدارة شؤن الطلاب بالإدارة التعليمية فى موعد غايته 12 ديسمبر الجارى.