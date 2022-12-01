شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 16 حديقة غدًا بالمجان لأبناء القاهرة من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالًا بيوم التحدى وفى إطار احتفال مصر بأبنائها من ذوى الهمم، قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح 16 حديقة غدًا الجمعة بالمجان لابناء العاصمة من ذوي الهمم، وإقامة احتفالات بعدد من المدارس المخصصة لهم .

وتشمل الحدائق المقرر فتحها بالمجان غًدا الحديقة اليابانية بحلوان ، والحديقة الدولية بمدينة نصر ، وحديقتى الحرية ، و الجزيرة بالزمالك ، وحديقة الطفل بمدينة نصر ، وحديقتى الفنون ،و أم كلثوم بالمنيل، وحديقة 6 اكتوبر بحلوان ، وحديقة العاشر بمدينة نصر ، وحديقة الأمل بالزاوية الحمراء، وحديقتى الربيع، والقصر بحلوان ، وحديقة غرناطة بروكسى ، وحديقة سكة الوايلى بحدائق القبة ، وحديقة النور بالعباسية ،وحديقة الورد بمدينة نصر مع اقامة الحفلات التي تستهدف ادخال السرور والبهجة على قلوب هؤلاء الأطفال . يأتى ذلك فى إطار اختيار شهر ديسمبر من كل عام عالميًا بهدف دعم ذوي الهمم ، وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وفي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية .