شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد استاد شربين ومشروع كابيتانو مصر خلال افتتاح المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد فيديو لرئاسة الجمهورية تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى لنادى شربين الرياضى ومشروع كابيتانو مصر خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة اليوم، واستمع الرئيس خلال الجولة إلى عدد من الناشئين الرياضيين بالنادى.

ووجه الرئيس السيسى رسالة إلى الناشئين قائلا لهم: "المهارات هي الأساس في كرة القدم إلى جانب اللياقة البدنية الهائلة"، مضيفا أنهم سيلعبون في المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.