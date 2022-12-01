شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير خارجية إيطاليا "أنطونيو تاياني" الوزير سامح شكري، الخميس، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية للعاصمة الإيطالية للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين عقدا اجتماعاً ثنائياً مغلقاً فور وصول الوزير شكري إلى مقر وزارة الخارجية الإيطالية، أعقبه جلسة مباحثات موسعة على مأدبة غذاء أُقيمت على شرف الوزير المصري.

وكشف المتحدث الرسمي، أن وزيري الخارجية تناولا بشكل موسع سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الإيطالية في السوق المصري.

كما تطرقت المحادثات إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية. وقد حرص الوزير شكري على استعراض الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزاً الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لهذه القضايا واستعادة الاستقرار والسلام للمنطقة.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين بما يرتقي إلى تطلعات الشعبين المصري والإيطالي.