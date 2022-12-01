شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفقد اليوم، الخميس، الكورنيش الخاص بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك رفقة كل من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.





الرئيس السيسى يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الخميس، الكورنيش الخاص بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك رفقة كل من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

الصحة: 30 ألف مواطن متعايش بالإيدز فى مصر.. مسجل منهم 22 ألفا حتى الآن

أكدت الدكتور هبة السيد مدير البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة، أن معدلات انتشار مرض الإيدز بمصر مازالت منخفضة واقل من 1% بمتوسط 3 من كل 10.000 مواطن، وان اكثر الفئات اصابة هى فئة متعاطى المخدرات والفئات الشاذة من الذكور.





أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية وعيار 21 يسجل 1530 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية بحوالي 30 جنيها في مصر اليوم لتسجل الأسعار 1530 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية مع اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.





إسبانيا تكشف مظروفا يحوى قنبلة موجه لرئيس الحكومة.. وآخر بمقر وزارة الدفاع

أبلغت الشرطة الوطنية الإسبانية، المحكمة الوطنية بالكشف عن مظروف يحتوى على قنبلة وكان موجها إلى رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيز، وتم اكتشافه وتحييده من قبل أجهزة الأمن التابعة لرئاسة الحكومة، وفقًا لتقارير واردة من الداخلية.





هل يجوز الجمع بين معاش الزوج ومعاش زوجته المتوفاة.. اعرف رد التأمينات

تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استفسارا حول إجازة الجمع بين معاش الزوج ومعاش زوجته المتوفاة بصفته أرمل.

الداخلية تضبط 6 الاف طربة حشيش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط ستة آلاف طربة لمخدر الحشيش بنطاق محافظة السويس وضبط خمسين كيلو جرام من مخدر الآيس بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالجيزة.





ماذا قالت "الإفتاء" حول إبلاغ السلطات عن أماكن بيع المخدرات؟ اعرف التفاصيل

قالت دار الإفتاء لقد كرّم الله الإنسانَ ونأى به عن مواطن الرَّيب والمَهانة، وامتدح عباده الذين تجنبوا مجالس اللهو واللغو؛ فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 2]. وقال جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72]. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [القصص: 55].





التعليم توجه المديريات بتعميم دليل الوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه بشأن تحميل دليل وزارة الصحة والسكان بخصوص الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها فى جميع المنشآت التعليمية على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة.





الرئيس السيسى يزور جامعة المنصورة الجديدة ويتفقد المدينة بعد افتتاح المرحلة الأولى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، جامعة المنصورة المنصورة الجديدة بعد تفقد مدينة المنصورة الجديدة.

الرئيس السيسى: المدن الجديدة تضم محطات تحلية مياه كلفتنا الكثير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك خطة للدولة وهناك خبراء وعلماء، متابعا" أنا لا أضع رجل على رجل وأقول كلمتين في موضوع، بل هذه دولة من خيرة العلماء سواء في الجامعة والوزارات وضعت هذا التصور".

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أن هذا التصور ليس وليد اليوم، بل كان موجود فى السابق ولكن الظروف لم تنجح في تنفيذه.

وتابع الرئيس السيسى: "خطة المياه قلنا نحتاج لتحلية مياه فى المدن الساحلية.. ففى شرق بورسعيد هناك 150 ألف متر مكعب مياه في اليوم، والجلالة 150 ألف متر مكعب في اليوم، والمدن الجديدة بها محطات تحلية كلفتنا كتير".

وزير الإسكان: المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة تكلفت 24 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إننا نقوم بعمل مشروعات إسكان اجتماعى وشبكة طرق وموصلات لها فوائد مباشرة، وفوائد أكبر بأن يكون لدينا شبكة طرق قوية ووسائل للتواصل والتنمية الاقتصادية بين مناطق الجمهورية المختلفة، لافتا إلى أن هذا يحدث عندما ندرس الوعاء الذى نضع عليه التنمية.

وأضاف وزير الإسكان خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة،: لدينا خطة تحلية لسنة 2052 .. وحجزنا مناطق للأراضى الخاصة بتلك المحطات، حيث ستكون على مساحة 9 مليون متر مكعب، وننفذ في الخطة الخمسية الأولى ثلثهم.

وأوضح عاصم الجزار، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة 24 مليار جنيه، ومكوناتها مشروع جنة، ويضم 11232 وحدة سكنية بمساحات من 120 إلى 150 مترا، ومشروع سكن مصر جاهزة للتسليم، و203 فيلا و1392 وحدة إسكان اجتماعى، لافتا إلى أن كل الوحدات بها نفس مستوى الجودة والفراغات، بجانب كورنيش بطول 4,2 كيلو متر وتكلفته 600 مليون جنيه .

الرئيس السيسى يسلم عقود وحدات إسكان اجتماعى بالدقهلية لعدد من المواطنين

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من عقود وحدات إسكان اجتماعى بمحافظة الدقهلية لعدد من المواطنين، وذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسى عدد من النماذج المضيئة بمحافظة الدقهلية.

ومدينة المنصورة الجديدة تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.

قطع المياه 12 ساعة عن أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة غداً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لقيام الجهاز التنفيذي بربط خط مياه محطة أوسيم قطر 1000 مم الجديد بخط المياه القائم قطر 900 مم، للبدء في أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو أعمال الربط.

وأوضحت الشركة، أن الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه بعض المناطق بمراكز: "أوسيم ، كرداسة، منشأة القناطر" وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 2/ 12/ 2022 حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 3/ 12/ 2022.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

طقس الغد مائل للبرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.