شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة: بدأنا تنفيذ المرحلة الثانية للمدينة منذ 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أن ما افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هي المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، موضحا أن المرحلة الأولى من المدينة تقام على مساحة 2063 فدانا، والدولة ضخت فيها 20 مليار جنيه استثمارات.

وأشار ياسر كحلة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، إلى أنهم بدأوا في تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة منذ 6 شهور، قائلا: "المنصورة الجديدة أربع مراحل وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وبدأنا من 6 شهور في المرحلة الثانية تتضمن أعمال هياكل ومرافق، وأحنا شغالين وحاجات بتخلص وبنكمل".

وأعلن ياسر كحلة، أن أى طرح يخص الوحدات السكنية والأراضى بالمنصورة الجديدة سيكون موجود على موقع هيئة المجتمعات العمرانية خلال شهر تقريبا من الآن، مؤكدا أن المنصورة الجديدة تحقق العدالة الاجتماعية وكل الفئات ستكون قادرة على الاستفادة من المنصورة الجديدة.