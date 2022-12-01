شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى: مصر بلد استراتيجى هام جدا لاستقرار شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن مباحثاته مع وزير الخارجية سامح شكرى تطرقت لملفات الطاقة، والمناخ، والهجرة، والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن مصر بلد استراتيجي مهم لاستقرار شمال أفريقيا.

واستقبل وزير الخارجية الإيطالي، اليوم، سامح شكري فى مقر وزارة الخارجية الإيطالية، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية عبر حسابتها على تويتر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تدوينة له أن مصر وإيطاليا ترتبطان بصداقة تاريخية ممتدة ومصالح مشتركة بين ضفتى المتوسط.