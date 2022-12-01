شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات الطرق.. شرايين جديدة للحياة فى محافظة شمال سيناء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقة قوية لمشروعات الطرق تشهدها محافظة شمال سيناء بدأت من داخل مدينة العريش مع تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير محور الساحل والشروع فى المرحلة الثانية ففى نطاق مركز بئر العبد انطلق العمل فى تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى العريش القنطرة بالتزامن مع العمل فى محاور مدينة الشيخ زويد الجديدة.

اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صرح بأن من أهم أعمال مشروعات الطرق توسعة وترميم الطريق الدولى "العريش ـ القنطرة شرق" عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى والبدء من قرية بالوظة حتى مدينة بئر العبد بطول 52 كيلو مترا.

ويجرى العمل فى محاور الطرق الجديدة بمدينة الشيخ زويد وتنفيذ 4 محاور جديدة لتيسير حركة مرور السيارات محور الطريق الدولى "من مزلقان الشعراوى بقرية الشلاق حتى مدخل قرية أبو طويلة" ومحور الطريق الدائرى "من الطريق الدولى حتى تجمع الصوالحة" ومحور طريق الضرائب - ساحل البحر ومحور طريق الجورة - ساحل البحر.

وتم الانتهاء من عمل 5 ميادين فى مدينة العريش وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الداخلية فى مدينة العريش وسط الصفا ومنطقة كرم أبو نجيلة ومنطقة عاطف السادات.