شكرا لقرائتكم خبر عن الناس تأكل طعام الحيوانات وتسخين الوجبات على الشموع.. الجوع يعصف ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير مشروع الطعام بأحد المجتمعات فى بريطانيا إن الأزمة الحادة من ارتفاع تكلفة المعيشة قد دفعت الناس إلى تناول طعام الحيوانات الأليفة ومحاولة تسخين الوجبات على الشموع.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت"، فإن التضخم فى بريطانيا وصل إلى ارتفاع غير مسبوق فى 41 عاما، حيث ارتفعت تكلفة الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.4% فى العام المنتهى فى أكتوبر، فيما يمثل أكبر زيادة منذ عام 1977.

وإلى جانب ارتفاع فواتير الطاقة، فإن الأسر اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة وااختيار بين التسحين أو الأكل، وهناك حديث عن اضطرار البعض إلى العودة لإجراءات أكثر شدة.

وقال مارك ستيد، الذى يدير مخزن فى منطقة ستوبريدج فى كارديف، لبى بى سى، إنه مازال يشعر بالصدمة من حقيقية أن بعض الناس يأكلون الطعام الخص بالحيوانات الأليفة، أو يقومون بتسخين الطعام على شمعة. وقال إن هذه قصص صادمة هى الحقيقة، ونحن نعرق من أشخاص موثوق شاركونا هذه القصص بالدموع، ولا ينبغى أن يحدث هذا.

وقالت إندبندنت إن الأسعار ترتفع بأعلى معدل لها منذ اربعة عقود فى الوقت الذى لا تزال فيه الأجور فى بريطانيا فى ركود، لتصل إلى خسارة 6.2% أو متوسط 1750 جنيه استرلينى على مدار العامين المقبلين، وفقا، وفقا لمؤتمر اتحاد التجارة، وهو اضيق اتكماش لاقتصاد مجموعة السبع.

وتزايد عدد الأشخاص العاملين بالقطاع العام مثل التدريس والرعاية الصحية مجبرين على الاعتماد على بنوك الطعام مع اشتداد أزمة تكلفة المعيشة، وتحدث إضرابات جماعية بين العاملين فى التعلين والرعاية الصيحة وصناعة السكك الحديدية مع مطالبة الناس بتحسين الأجور.