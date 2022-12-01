شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 30 ألف مواطن متعايش بالإيدز فى مصر.. مسجل منهم 22 ألفا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور هبة السيد مدير البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة، أن معدلات انتشار مرض الإيدز بمصر مازالت منخفضة واقل من 1% بمتوسط 3 من كل 10.000 مواطن، وان اكثر الفئات اصابة هى فئة متعاطى المخدرات والفئات الشاذة من الذكور.

جاء ذلك خلال احتفالية "اليوم العالمى لمرض نقص المناعة البشرية المكتسبة" وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز.

وأوضحت الدكتورة هبة السيد أن الرقم التقديرى للمتعايشين مع الإصابة بالإيدز بلغ 30 ألف متعايش على قيد الحياة وفقا لتقدير مكتب إحصائى بالأمم المتحدة والصحة العالمية وأن المسجل منهم بوزارة الصحة بلغ ألف.

وأشارت إلى وجود ارتفاع فى معدل الحالات المكتشفة من 20:25% منوهة أن الوزارة تسعى لزيادة الفحص للوصول لكل الأعداد المصابة وحينها يقلل العدد السنوى تدريجيا.

وأوضحت مدير البرنامج الوطنى للإيدز أن الإصابات متركزة بفئة الشباب، وقد رصدنا انخفاض كبيرة فى اصابات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب التوعية للسيدات المصاب لمنع انتقال العدوى من الام للجنين، حيث تصل الأعداد إلى 6 إصابات لأطفال فقط من كل الحالات المتعايشة

ونبهت أن الفئة من 15:24عاما هى الأعلى زيادة فى الإصابات ولفتت لوجود مشكلة فى حصر الفئة تحت سن 18 عاما لوجود شرط موافقة ولى الأمر وهو ما يمثل أزمة.

وأعلنت أن وزارة الصحة بصدد اعداد دراسات شاملة عن المتعايشين بمرض الإيدز لمعرفة الفئات الأكثر عرضة ومعدل الإصابة ومعدل الـ 3 فيروسات المنقولة تحت مسمى الإيدز.