شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مهرجان للزيتون فى مصر بحديقة الأورمان بمشاركة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أول مهرجان للزيتون المصرى بالقاهرة، وذلك بحديقة الأورمان بالجيزة، والذى تستمر فعالياته لمدة 5 أيام، تحت شعار "من مصر لكل الدنيا"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وبحضور بعض مديري المعاهد وقيادات وزارة الزراعة ومشاركة عدد من العارضين من مصر والدول العربية المختلفة.

وتفقد "سليمان" و "عزوز" يرافقهما عددا من قيادات الوزارة، ومديري المعاهد البحثية المعنية أجنحة المهرجان، حيث التقوا بالعارضين، مؤكدين على أهمية هذا الحدث فى تنمية صناعة الزيتون في مصر.

ويأتي المهرجان بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية ومعهدى بحوث تكنولوجيا الأغذية، ومعهد بحوث البساتين ومركز بحوث الصحراء والمركز القومى للبحوث، حيث يشمل معرض لتسويق المنتجات والصناعات القائمة على الزيتون، فضلا عن عدد من الفاعليات والندوات العلمية، ومحاضرات للباحثين والخبراء في مجال صناعة الزيتون، فضلا عن عدد من الانشطة الفنية والترفيهية.

ويعد هذا الحدث هو أول مهرجان دولي للزيتون في مصر، استجابة لتوجهات القيادة السياسية، بتنمية هذا القطاع، واستعراض الفرص الاستثمارية فيه، وزيادة القيمة المضافة له، والوصول بأعداد أشجار الزيتون إلي 70 مليون شجرة، فضلا عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني مشروع زراعة 100 مليون شجرة زيتون في مصر، ودعم منظومة التصنيع الغذائي.

ويستهدف المهرجان ايضا، جذب الزوار من مختلف المناطق والوجهات المصرية والدولية للمشاركة والتعرف على إنتاج مصر من مختلف أنواع الزيتون، وتبادل الخبرات في هذا المجال، بهدف تنميته والنهوض به، حيث يعد فرصة للعاملين في هذا المجال، للالتقاء واستعراض التجارب المتميزة في هذا المجال.



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