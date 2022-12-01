شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر تأجيل سريان نظام السجل العينى فى 5 محافظات لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس ثلاثة قرارات لوزير العدل المستشار عمر مروان، بتأجيل سريان نظام السجل العينى فى محافظات سوهاج وأسوان ودمياط والإسماعيلية وأسيوط.

وجاء القرار الأول الذى حمل رقم 8329 لسنة 2022 بتأجيل سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظات دمياط وأسوان وسوهاج والإسماعيلية من 1 ديسمبر 2022 إلى 1 ديسمبر 2023.

على أن تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى على الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وجاء القرار الثانى الذى حمل رقم 8330 لسنة 2022 بتأجيل سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بسوهاج وهى السقرية وكوم بدار من 1 ديسمبر 2022 إلى 1 ديسمبر 2023.

على أن تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى على الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وجاء القرار الثالث الذى حمل رقم 8331 لسنة 2022 بتأجيل سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية باسيوط وهى الغنايم والبدارى والمطيعة بمركز أسيوط وأبنوب من 30 نوفمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.



القرار رقم 8329



القرار رقم 8329 لسنة 2022



القرار رقم 8330



القرار رقم 8330 لسنة 2022



القرار رقم 8331