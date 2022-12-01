شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. كيف تقوى علاقتك بأسرتك وتشعر معهم بالسعادة والدفء؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشغل البعض طوال الوقت بأعمالهم ومشاكلهم التى تواجههم مع زملائهم داخل العمل، وقد ينسون قضاء بعض الوقت مع أفراد أسرتهم ليفاجأون بأنهم لا يعلمون أى شىء عنهم، وهذا لا يتوافق مع أخلاقنا الجميلة التي نشأنا عليها.

يجب الاهتمام بالمشاركة الاجتماعية والوجدانية وتخصيص وقت لتناول الطعام معهم

تخصيص بعض الوقت للجلوس مع أفراد الأسرة من أجل السمر والتسلية معا

المشاركة فى بعض الألعاب أو طهى الطعام أو القيام ممارسة أنشطة بسيطة وممتعة

التحدث مع أفراد الأسرة بما يساعد على تخفيف الشعور بالتوتر والقلق

حرص أفراد الأسرة على التعبير عن حبهم لبعضهم بالعناق أو القبلات ما يعزز شعورهم بالسعادة والدفء