شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإشغالات على الطريق العام فى حملة مكبرة بأحياء الوراق وجنوب الجيزة والهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الإحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع على مدار اليوم للعمل علي حل كافة الشكاوى التي تواجه المواطنين والتصدي لمخالفات البناء والإشغالات.

وتابع اللواء أحمد راشد، جهود أحياء الوراق وجنوب الجيزة والهرم والعجوزة وبولاق حيال رفع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بالطريق العام والتي تسئ للمظهر العام.

وفي هذا الإطار، شن حي الوراق، حملة مكبرة على الأسواق والمحال والمقاهي المخالفة شملت شوارع المعهد الديني والعروبة والتل والسنترال وترعة السواحل، والتي أسفرت عن رفع عدد من الإشغالات والتعديات الموجودة بالطريق العام وتم إيداعها بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام حي جنوب الجيزة بحملة مماثلة بميدان الجيزة وقطاع المنيب لاحكام السيطرة علي الباعة الجائلين وعدم السماح لهم بالعودة مجددآ لما يسببونه من إعاقات مرورية بالطريق، كما شهدت الحملة رفع الإشغالات من شوارع ترعة الزمر والفخراني وجسر الكونيسة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام حي الهرم بإيقاف أعمال صب أرضيه دون الحصول على التراخيص اللازمة بشارع 10 من شارع حمد ياسين بقطاع منشأة اليكارى وتم وسحب الابواب والمعدات واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفين، كما تم إزالة حظيره مواشي في المهد بشارع الثوره من شارع زغلول.

وشن حى العجوزة حملة مكبرة بقطاع العجوزة وأرض اللواء، والتي شملت الشوارع الرئيسية وتم خلالها رفع إشغالات المقاهي المخالفة وازالة التعديات الموجودة بالطريق العام وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وفي حي بولاق الدكرور تم إيقاف أعمال بناء بشارع عبد الخالق عفيفي أعلى العقار وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالف.