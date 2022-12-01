شكرا لقرائتكم خبر عن حى الموسكى يطالب المحال والأكشاك بسداد متأخرات التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد حي الموسكي أصحاب المحلات والأكشاك والفتارين التوجه إلى مقر حي الموسكي لسداد جميع المتأخرات من تراخيص محلات وإعلانات وأكشاك وفتارين، محذرا من أنه سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على المال العام.

كما أعلن الحى أن مديرية الطرق بمعاونة الحي ستقوم بأعمال كشط للأسفلت بشارع الجيش حيث طالب قاطني شارع الجيش برفع جميع الإشغالات الموجوده بشارع الجيش حتى يتسنى لنا إتمام كافه الأعمال.

وفى السياق أخلت أجهزة الحى العقار 16 ح النوبي من السكان وتشميع العقار وذلك بعد انهيار حائط من العقار المذكور وجاري المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال ذلك.