شكرا لقرائتكم خبر عن السفير هانى صلاح يقدم أوراق اعتماده سفيرا لمصر لرئيس مجلس السيادة بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير هانى صلاح سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى السودان، عن سعادته بتقديم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا لجمهورية مصر العربية فى جمهورية السودان الشقيق.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأكد السفير المصرى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللقاء مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان جرى في أجواء ودية للغاية، وأن رئيس مجلس السيادة طلب نقل تحياته وتقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا : "حرصت على نقل تحيات الرئيس السيسي إلى رئيس مجلس السيادة".

وأوضح أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأنه وجد كل الترحاب والدعم والمساندة من رئيس مجلس السيادة، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مجلس السيادة بالسودان للقاهرة خلال العام الحالي 2022، ثلاث مرات في مارس وسبتمبر ونوفمبر يعكس عمق وتميز العلاقات بين البلدين؛ لأنه لم يقم بزيارة خارجية بهذه الاستمرارية التي قام بها بزيارة مصر.

وأعرب السفير هاني صلاح عن تطلعه للعمل مع الأشقاء في السودان سواء في الخارجية وكافة الوزرات والهيئات والمؤسسات والمجتمع والأحزاب السودانية، مؤكدًا أنه جندي في مسيرة طويلة مشتركة بين الشعبين المصري والسوداني.