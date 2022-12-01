شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يطالب المجتمع الدولى بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، هو فرصة لاهتمام المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال جبران، فى بيان، إن القضية الفلسطينية كانت ومازالت وستبقى القضية الاساسية والأولى لدى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه دون حلها حلٍ عادلٍ وشامل لن تنعم المنطقة والعالم بالاستقرار مؤكدًا أن مصر ستظل مساندة وداعمة للقضية الفلسطينية والاتجاه نحو حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وطالب المجتمع الدولى القيام بدوره لحماية وخدمة المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس والحفاظ على الهوية العربية للمدينة المقدسة مشيرًا إلى أن تقويض الوضع التاريخى والقانونى القائم فيها سيؤدى إلى مزيد من التأزيم والعنف والتطرف.