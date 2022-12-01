شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية وعيار 21 يسجل 1530 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية بحوالي 30 جنيها في مصر اليوم لتسجل الأسعار 1530 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية مع اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 1311 جنيهات.

عيار 21 سجل 1530 جنيهات.

عيار 24 سجل 1743 جنيها.

الجنيه الذهب 12200 جنيها.

وقال سامح الترجمان عضو شعبة الذهب، أن إجمالي ارتفاع أسعار الذهب في الأسبوع الماضي 160 جنيها في السوق المصري نتيجة ارتفاع الطلب على الذهب في السوق وتراجع حجم المعروض، ثم شهدت الأسعار هبوط محدود لمستويات 1450 جنيها ثم حققت الأسعار قفزة 80 جنيها في وقت قياسى.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المعادن الثمينة تحتاج إلى استيراد مستلزمات إنتاج جميعها غير محلية، وهذه المستلزمات الإنتاجية ارتفعت أسعارها بصورة ملحوظة وكبيرة فى الآونة الأخيرة مع استمرار تحرك الدولار ومنها على سبيل المثال "الشمع، الكاوتش، الفرش، الفرايز فجميعها مستوردة،

و أكد أن السوق غير مستقر فى الفترة الحالية، والمصانع متحملة للكثير من الأعباء نتيجة استمرار دفع تكاليف العمالة والالتزامات الشهرية مع استمرار تراجع ملحوظ فى مبيعات المشغول واتجاه المستهلكين نحو شراء سبائك الذهب