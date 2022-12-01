شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الجمع بين معاش الزوج ومعاش زوجته المتوفاة.. اعرف رد التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استفسارا حول إجازة الجمع بين معاش الزوج ومعاش زوجته المتوفاة بصفته أرمل.

ردت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عبر موقعها الإلكترونى " نعم يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته طبقاً لأحكام القانون 148 لسنة 2019، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم، الخميس، صرف معاشات ديسمبر، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للشهر الثانى على التوالى ويستفيد من هذه المنحة 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر.

كانت الحكومة قد أصدرت حزمة رعاية اجتماعية للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، وأن هذه المنحة تعادل 30٪ من قيمة بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، بخلاف الزيادة التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪؜.